Er kennt es aus Brighton: Neue Position beim BVB für Pascal Groß?

Borussia Dortmund geht kurz vor der Winterpause am Stock: Die komplette Innenverteidigung fällt aus.

Der verletzte Nico Schlotterbeck zeigte mit einem Video bei Instagram, was Borussia Dortmund an diesem Wochenende fehlen wird. Leidenschaftlich und entschlossen wirft sich der Innenverteidiger in Zweikämpfe gegen den FC Barcelona, er jubelt nach erfolgreichen Grätschen wie über ein Tor und geht als emotionaler Leader voran - doch zumindest gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr) wird der BVB aller Voraussicht nach auf die Qualitäten seines Abwehrchefs verzichten müssen.

So absurd es klingt, aber das ist für die von zahlreichen Verletzten geplagte Borussia in diesen turbulenten Tagen eine positive Nachricht. Schließlich "ist nicht das eingetreten, wonach es aussah", sagte Trainer Nuri Sahin über die Schwere der Verletzung seines Innenverteidigers.