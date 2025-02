Unzählige Wendungen, kein Sieger: Das Pokal-Hinspiel zwischen Barça und Atlético wird zum verrückten Thriller.

Hansi Flick und der FC Barcelona müssen um den Finaleinzug in der Copa del Rey bangen. Der frühere Bundestrainer kam mit dem Rekordsieger am Dienstag in einem wilden Halbfinal-Hinspiel in der Copa del Rey gegen Atletico Madrid trotz 4:2-Führung nur zu einem 4:4 (3:2).