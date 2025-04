City folgt Oliver Glasners Crystal Palace ins Endspiel und kann eine verkorkste Saison doch noch mit einem Titel beenden.

Manchester City kann eine enttäuschende Saison in England doch noch mit einem Titelgewinn beenden. Der Meister zog am Sonntag mit einem 2:0 (1:0) gegen Nottingham Forest zum dritten Mal in Folge ins FA-Cup-Finale ein - und wurde kurioserweise parallel in der Premier League vom FC Liverpool entthront. Gegner im Pokal-Endspiel ist am 17. Mai erneut in Wembley Crystal Palace.