Oliver Baumann wird in den beiden Nations-League-Spielen gegen Italien im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen.

Bei der Vergabe der Rückennummern für die Viertelfinalduelle am Donnerstag in Mailand (20.45 Uhr) und am Sonntag in Dortmund (20.45 Uhr) erhielt der Schlussmann der TSG Hoffenheim von Bundestrainer Julian Nagelsmann die "1" zugeteilt.