DFB-Pokal, Übertragung und Sendeplan Viertelfinale: Welche Spiele werden live bei ARD sowie ZDF im Free-TV und Livestream gezeigt?

Wird das DFB-Pokal Viertelfinale im Free-TV gezeigt? SPOX hat alle Infos zur Übertragung für euch.

In dieser Woche steht das Viertelfinale des DFB-Pokals an. Die verbliebenen acht Mannschaften kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. Während der Rekordmeister aus München bereits zum fünften Mal in Folge frühzeitig die Chancen auf den Titel hinter sich lassen musste, gilt vor allem der letztjährige Double-Sieger aus Leverkusen als heißester Aspirant auf den Pott. Dazu muss Bayer jedoch am Mittwoch zunächst im Rhein-Derby den 1. FC Köln aus dem Weg räumen. Des Weiteren trifft der VfB Stuttgart am Dienstag auf den FC Augsburg, die Überraschungsmannschaft der Arminia aus Bielefeld am 25. Februar auf Werder Bremen sowie RB Leipzig am 26. Februar auf den VfL Wolfsburg.

SPOX verrät Euch alle Infos zur Übertragung!