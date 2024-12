Deutschland, offizielle Aufstellung gegen Niederlande: So sieht die Startelf von Julian Nagelsmann im DFB-Team aus

Deutschland trifft in der Nations League auf die Niederlande. Wir werfen einen Blick auf die Startelf von Julian Nagelsmann.

Die nächste Partie von Deutschland gegen die Niederlande in der Nations League findet am Montag (14. Oktober) in der Münchner Allianz-Arena statt. Um 20.45 Uhr wird der Unparteiische Slavko Vincic das Duell anpfeifen.

Nach der Hälfte der Gruppenphase hat das DFB-Team zwei Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner, während das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nämlich 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina gewann, holte Oranje gegen Ungarn lediglich ein 1:1-Unentschieden und ließ Zähler liegen. Schon gewusst? In unserem Datencenter versorgen wir Euch mit Live-Spielständen.

Mit einem Sieg könnte Deutschland den Vorsprung weiter ausbauen. Wen Nagelsmann dafür auf das Feld schicken wird? Das erfahrt Ihr hier.