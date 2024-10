DFB-Team: Bosnien Herzegowina vs. Deutschland Nationalmannschaft heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach zwei Partien führt das DFB-Team die Tabelle in Gruppe 3 (Liga A) knapp vor den punktgleichen Niederländern an. Auf einen 5:0-Sieg über Ungarn zum Auftakt folgte ein 2:2-Remis gegen Oranje.

Vor Beginn: Das Duell am 3. Spieltag steigt am heutigen Freitag (11. Oktober) im Bilino Polje in Zenica. Um 20.45 Uhr geht es dort los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Bosnien Herzegowina vs. Deutschland in der Nations League!