DAZN oder Amazon Prime Video: Wer zeigt / überträgt Feyenoord Rotterdam vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream?

Am 7. Spieltag der Champions League gastiert der FC Bayern bei Feyenoord Rotterdam. Wer zeigt die Partie? DAZN oder Amazon? SPOX klärt auf.

Der FC Bayern München gastiert am vorletzten Spieltag der Champions-League-Ligaphase bei Feyenoord Rotterdam. Nach der längeren Pause in der Königsklasse geht es für den deutschen Rekordmeister um den direkten Einzug ins Achtelfinale. Vier Siege aus sechs Partien bedeuten aktuell Rang Zehn für die Mannschaft von Vincent Kompany. Die Gastgeber aus Rotterdam sind nur zwei Punkte schlechter und damit ebenfalls gut positioniert. Die Tabellensituation ist allerdings sehr eng, daher wird das Team von Brian Priske alles daran setzen, weitere Punkte einzufahren. Das Duell steigt am heutigen Mittwoch, dem 22. Januar, um 21.00 Uhr.