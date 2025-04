Dänemark vs. England, Übertragung Gruppe C heute live: EM 2024 im Free-TV, Livestream und Liveticker

Die englische Nationalmannschaft bekommt es heute am zweiten Spieltag der Gruppe C bei der EM 2024 in Deutschland mit Dänemark zu tun. SPOX erklärt, wo das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker übertragen wird.

Das zweite Gruppenspiel für England wird gegen Dänemark stattfinden. Los geht es am heutigen Donnerstag, dem 20. Juni, um 18 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt.