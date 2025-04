"Da können mir alle erzählen, was sie wollen": Jürgen Klopp regt sich über nicht gegebenen Elfmeter gegen Spanien auf - und singt Loblied auf Julian Nagelsmann

Der beim FC Liverpool auf eigenen Wunsch ausgeschiedene Coach Jürgen Klopp sang ein Loblied auf Bundestrainer Julian Nagelsmann und dessen Leistung bei der Europameisterschaft in Deutschland. Zudem äußerte sich Klopp zur strittigen Handspielszene im EM-Viertelfinale gegen Spanien.

"Ich bin sehr glücklich mit unserem Auftritt bei der EM. Julian hat das super gemacht, intern und überragend in der Außenwirkung. Im reinen Trainerjob richtig, richtig gut", sagte Klopp beim Internationalen Trainerkongress in Würzburg. Der 57-Jährige habe es dazu "geliebt, wie Julian gesagt hat, dass wir in zwei Jahren Weltmeister werden. Da bin ich aus dem Stuhl und habe gesagt: Wir werden Weltmeister in zwei Jahren, und ich gucke mir das an".

Zum nicht geahndeten Handspiel von Spaniens Marc Cucurella in der Schlussphase des Duells gegen die Furia Roja sagte Klopp: "Ja, es war natürlich ein Elfmeter. Da können mir alle erzählen, was sie wollen."

Zudem verteilte Klopp einen Seitenhieb an den FC Bayern München.