Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi heute live: Wird Al-Nassr gegen Inter Miami auch bei DAZN übertragen?

Im Rahmen des Riyadh Season Cups stehen sich heute Cristiano Ronaldos Klub Al-Nassr und Lionel Messis Inter Miami gegenüber. SPOX zeigt, ob die Begegnung auch live bei DAZN übertragen wird.

Es sollte der letzte Showdown zwischen den beiden erfolgreichsten Fußballern der vergangenen Jahrzehnte werden. Zu diesem kommt es jedoch nicht, jedenfalls nicht, wie es die Fußballfans vorgestellt haben.

Am heutigen Testspiel zwischen Cristiano Ronaldos Al-Nassr und Lionel Messis Inter Miami wird nur einer der beiden teilnehmen, nämlich der Argentinier. Ronaldo muss aufgrund von muskulären Probleme passen. Dies gab sein Trainer Luis Castro am Mittwoch bekannt. "Wir werden Ronaldo gegen Messi nicht sehen. Ronaldo ist in der letzten Phase seiner Reha, bevor er sich wieder dem Team anschließen kann. Wir hoffen, das er in den nächsten Tagen wieder beginnen kann, mit der Mannschaft zu trainieren. Beim Spiel wird er nicht mit dabei sein."

Nichtsdestotrotz wird das Spiel natürlich trotzdem bestritten, um 19 Uhr deutscher Zeit geht es in der Kingdom Arena im saudi-arabischen Riad los. Das Spiel ist Teil des Riyadh Season Cups, eines Testspielturniers, an dem neben Al-Nassr und Inter Miami auch der saudi-arabische Tabellenführer Al-Hilal teilnimmt.