BVB, Trainingslager von Borussia Dortmund im Winter: Auftakt, Start, Termine, Testspiele, Gegner Ort, Zeitplan, Übertragung im Free-TV und Livestream

Der BVB befindet sich aktuell in der Winterpause. Alle Informationen zum Trainingslager von Borussia Dortmund, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Aktuell ruht der Spielbetrieb in der Bundesliga. Die 18 Bundesligisten befinden sich momentan in der Winterpause, ehe es am 10. Januar mit dem 16. Spieltag weitergeht.

Der BVB hat nach seinem letzten Pflichtspiel am 22. Dezember nur wenig Zeit sich auf die zweite Hälfte der Saison vorzubereiten, die Dortmunder müssen mit der kürzesten Winterpause klarkommen.

SPOX verrät Euch alle Infos zum Trainingslager von Borussia Dortmund.