In der Champions League kommt es heute zum Duell zwischen dem BVB und Barca. Warum das Viertelfinal-Rückspiel nicht auf DAZN läuft, erfahrt Ihr hier.

Der BVB trifft am heutigen Dienstag, den 15. April, im Viertelfinale der Champions League auf den FC Barcelona. Das Rückspiel wird um 21.00 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund angepfiffen. Das Hinspiel in der vergangenen Woche verlor der BVB mit 0:4, die Dortmunder gehen somit als klarer Außenseiter in das heutige Rückspiel.

SPOX verrät, wer das Champions-League-Spiel live im TV und Livestream überträgt.