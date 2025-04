BVB, Fahrplan nach dem Finale der Champions League: So feiert Borussia Dortmund bei einem Titelgewinn gegen Real Madrid

Für Borussia Dortmund steht am heutigen Samstag das Finale der Champions League gegen Real Madrid an. Doch wie laufen eigentlich die Feierlichkeiten ab, sollte der BVB das Endspiel gegen die Königlichen tatsächlich gewinnen und die begehrte Trophäe an sich reißen? SPOX hat die Antworten.

Gegen Los Blancos plant der BVB den ersten Titelgewinn in der Champions League seit 1997. Damals gewannen die Schwarzgelben ein packendes Endspiel gegen Juventus Turin mit 3:1 (2:0). Ein Doppelpack von Karl-Heinz Riedle und ein Tor von Lars Ricken ebneten den Weg für die Dortmunder. Für die Turiner traf Alessandro Del Piero.

Heute Abend geht es um 21 Uhr zur Sache. Austragungsort ist, wie schon 2013, als Dortmund zuletzt in einem CL-Finale stand, das Wembley Stadium in Englands Hauptstadt London.