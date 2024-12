Besiktas Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bodø/Glimt vs. BJK in der Europa League im TV und Livestream?

Besiktas Istanbul ist in der Europa League zu Gast bei Bodø/Glimt. Doch wer überträgt das Duell? SPOX liefert Euch die Antwort zur Übertragung.

Am sechsten Spieltag der Europa League ist Besiktas Istanbul am heutigen Donnerstag, den 12. Dezember, zu Gast in Norwegen bei Bodø/Glimt. Der Anpfiff zur Partie ist um 21.00 Uhr im Aspmyra Stadion in Bodø.

Einen Punkt trennen beide Mannschaften vor dem Duell heute Abend. Die Norweger haben bislang sieben Punkte gesammelt, während Besiktas sechs Punkte vorweisen kann. Nach der Niederlage zuhause gegen Maccabi Tel Aviv (1:3) möchte die Mannschaft von Serdar Topraktepe wieder in die Siegesspur finden. Mit einem Sieg würde Besiktas die Play-off-Chancen weiter erhöhen.

SPOX verrät Euch, wer die Begegnung live im TV und Stream zeigt.