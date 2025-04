Zum vierten Mal in seiner Karriere wird der Stürmer aus Uruguay auffällig, weil er seinen Mund nicht halten kann.

Luis Suarez von Inter Miami hat in der hitzigen Schlussphase des Champions-Cup-Spiel gegen Los Angeles FC versucht, einen Teamkollegen Jordi Alba zu beißen. Das zeigen die TV-Bilder des Duells, das am vergangen Donnerstag stattfand (3:1). Für Suarez ist es bereits die vierte Beiß-Aktion in seiner langen Karriere.