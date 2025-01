Bayer Leverkusen, Trainingslager im Winter: Auftakt, Start, Termine, Testspiele, Gegner, Ort, Zeitplan, Übertragung im Free-TV und Livestream

Aktuell ist die Bundesliga in der Winterpause, aber nicht mehr lange. Alle Infos zum Trainingslager des Meisters aus Leverkusen bekommt Ihr hier.

Noch ruht der Ball im deutschen Oberhaus, doch nicht mehr lange. Schon am 10. Januar startet die Bundesliga ins neue Jahr. Schon davor müssen die Klubs natürlich mit der Vorbereitung anfangen.

Ihre letzte Partie hatten Florian Wirtz und seine Kollegen am 21. Dezember gegen den SC Freiburg mit 5:1 für sich entschieden. Generell war die Werkself vor der Pause gut drauf, acht Siege in Folge stehen zu Buche. In der Bundesliga konnte man nach etwas verhaltenem Start auch wieder auf Position zwei vorrücken.

SPOX verrät Euch alle Infos zum Trainingslager von Bayer 04 Leverkusen.