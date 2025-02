Bayer Leverkusen, mögliche Gegner auf dem Weg ins Finale: So sieht der Turnierbaum für Bayer in der Champions League nach dem Achtelfinale aus

Bayer Leverkusen hat es ins Achtelfinale der Champions League geschafft. Hier erfahrt Ihr, wer die möglichen Gegner auf dem Weg ins Finale sind.

Mit drei Mannschaften hat die Bundesliga neben LaLiga und der Premier League die meisten Vertreter im Achtelfinale der Champions League. Während der Deutsche Meister es auf unter die ersten Acht im neu eingeführten Liga-System geschafft und damit die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale klar gemacht hatte, schafften Borussia Dortmund und der FC Bayern München dieses in den Playoffs. Das Team von Xabi Alonso muss nun in der Runde der letzten 16 gegen den FC Bayern ran. Das hat die Auslosung am Freitag ergeben.

SPOX zeigt Euch im folgenden Absatz den Turnierbaum von Bayer Leverkusen und nennt die möglichen Gegner bis ins Finale.