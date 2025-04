Der BVB muss im Saisonendspurt vorerst auf einen Stammspieler verzichten. Entwarnung gab es bei Maxi Beier.

Borussia Dortmund geht ohne Pascal Groß in das Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag. Der Nationalspieler habe "eine leichte Bänderverletzung im Knie" erlitten und stehe nicht zur Verfügung, teilte der BVB am Dienstag via X mit. Unklar ist, ob der Mittelfeldspieler länger ausfallen wird.