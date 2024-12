Aus Trotz! Pep Guardiola will bei Schuldspruch von Manchester City offenbar Vertrag verlängern

Wie geht es mit Pep Guardiola bei Manchester City weiter? Ein Bericht enthüllt brisante Gedankenspiele.

Der Vertrag von Pep Guardiola, Trainer beim englischen Meister Manchester City, läuft am Saisonende aus. Wie geht es mit dem Spanier weiter? Ein Bericht enthüllt nun brisante Gedankenspiele.

The Athletic berichtet, dass es Citys Hauptziel bleibe, Guardiola so lange wie möglich zu halten. Es soll zudem "in den letzten zwei oder drei Tagen" Anzeichen dafür gegeben haben, dass dies im Bereich des Möglichen liegt und Guardiola für eine weitere Saison unterschreiben könnte.

Dies wäre zudem unabhängig vom Ausgang der Anklage, mit der der Verein konfrontiert ist. Vielmehr noch: Der Bericht verweist auf Quellen, die Guardiola kennen und behauptet, es sei wahrscheinlicher, dass er verlängern würde, wenn City schuldig gesprochen und hart bestraft würde. "Zum einen aus Trotz, zum anderen, um den Verein, den er liebt, nicht in einer schwierigen Situation zu verlassen", heißt es wörtlich.

Es werde erwartet, dass der Spanier in den kommenden Wochen eine endgültige Entscheidung trifft. Sollte er sich gegen einen Verbleib entscheiden, so heißt es, werde Guardiola den Verein so schnell wie möglich darüber informieren, damit genügend Zeit bleibt, nach einem Nachfolger zu suchen.