In der Champions League stehen sich heute OSC Lille und der BVB gegenüber. Wer das Achtelfinalrückspiel live überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

In der Champions League kommt es am heutigen Mittwoch, den 12. März, zum Aufeinandertreffen zwischen OSC Lille und dem BVB. Das Achtelfinalrückspiel startet um 18.45 Uhr. Aus Austragungsort der Partie dient das Stade Pierre Mauroy in Lille. Zieht Borussia Dortmund heute mit einem Sieg in das Viertelfinale der Champions League ein?

SPOX verrät Euch, wer das Champions-League-Spiel live im TV und Livestream zeigt.