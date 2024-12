Formel 1: Max Verstappen gewinnt Sprintrennen in Austin

Nach einem holprigen Auftakt in Austin gewinnt Weltmeister Max Verstappen das Sprintrennen souverän. Rekordchampion Lewis Hamilton setzt seinen alt...

Nach einem holprigen Auftakt in Austin gewinnt Weltmeister Max Verstappen das Sprintrennen souverän. Rekordchampion Lewis Hamilton setzt seinen alten Rivalen nur kurz unter Druck.

Erst spielte Max Verstappen seine Cleverness aus, dann zog der Weltmeister in gewohnter Dominanz davon. Der Red-Bull-Star hat auch nach dem Gewinn des dritten Fahrertitels seine alte Stärke unter Beweis gestellt und ist beim Sprint in Austin/Texas zu einem am Ende ungefährdeten Sieg gefahren.

Zweiter wurde Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes, der Verstappen nur in der Anfangsphase des Sprintrennens unter Druck setzte. Rang drei ging an Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

"Wir haben die Pace kontrolliert, am Ende hat es Spaß gemacht. Wir konnten unseren eigenen Rhythmus fahren", sagte Verstappen. Der Niederländer baute seinen Vorsprung in der bereits entschiedenen Weltmeisterschaft aus, der 26-Jährige hat nun 441 Zähler auf dem Konto. Zweiter ist sein mexikanischer Teamkollege Sergio Perez (228).

Formel 1 in Austin: Nico Hülkenberg landet auf Platz 15

Nico Hülkenberg, dessen Haas-Team mit einem großen Update und viel Hoffnungen zum Heimrennen angereist war, musste sich mit dem enttäuschenden 15. Platz zufrieden geben. "Es war mühsam", sagte Hülkenberg bei Sky.

Die Spannung in der WM ist nicht erst seit der Entscheidung vor zwei Wochen in Katar dahin. In Texas ging es auf der holprigen Strecke bislang aber unerwartet eng zu, der Sprint machte daher Hoffnung auf etwas Abwechslung. "Wir sind alle sehr eng beieinander. Aber die Weltmeisterschaft haben wir ja schon in der Tasche", sagte Verstappen vorab.

Schon beim Start zeigte Verstappen, warum er die Saison 2023 so dominiert. Er agierte im markanten steilen Anstieg zur ersten Kurve klug und verteidigte Startplatz eins gegen Leclerc mit einem guten Manöver. Nutznießer des Duells war Hamilton, der sich auf Position zwei vorschob.

Der Brite hatte das Austin-Update der Silberpfeile schon nach den ersten Eindrücken gelobt und stellte die Verbesserungen an seinem Auto nun auch im Rennen unter Beweis. Hamilton war in der Lage, mit Verstappen mitzuhalten. Dieser wiederum beschwerte sich via Funk über die Fahrbarkeit und das nervöse Heck seines Red Bull.

Formel 1: Max Verstappen peilt 50. Sieg seiner Karriere an

Die Hoffnungen auf einen packenden Zweikampf der alten Rivalen machte Verstappen aber früh zunichte. Nach einem Drittel der Renndistanz von 19 Runden setzte sich Verstappen ausreichend ab, um Hamilton aus dem DRS-Fenster zu halten. In der Folge vergrößerte er den Vorsprung auf den siebenmaligen Champion stetig.

Im Grand Prix am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) peilt Verstappen nun den 50. Formel-1-Erfolg der Karriere an - angesichts von Startplatz sechs eine Herausforderung. Eher in Reichweite ist da sein eigener Punkterekord aus der Vorsaison (454). Ein Sieg in Austin wäre der 15. der Saison und die Einstellung seines Rekords aus dem Jahr 2022.

Leclerc beginnt von seiner dritten Pole Position der Saison, dahinter wird Lando Norris im McLaren starten. Der Brite darf in seinem 100. Rennen in der Königsklasse auf ein Top-Ergebnis hoffen. Hamilton steht auf Rang drei.