Formel-1-Fans dürfen sich beim GP der USA heute auf den Sprint freuen. Wo das Kurzrennen heute im Free-TV und Livestream läuft, erklärt dieser Artikel.

Das 1. Freie Training und das Qualifying für das morgige Rennen sind bereits in den Akten, am heutigen Samstag bzw. in der Nacht auf Sonntag stehen auf dem Circuit of The Americas das Shootout und der Sprint auf dem Plan. Los geht es mit Letzterem um 0 Uhr. Hier könnt Ihr Euch den Ablauf an diesem Wochenende noch einmal im Detail ansehen:

Formel 1, GP der USA in Austin: Der Zeitplan für das Wochenende

Session Uhrzeit (Deutschland) Uhrzeit (USA) 1. Freies Training 20.10.2023

19.30 Uhr 20.10.2023

12.30 Uhr Qualifying 20.10.2023

23 Uhr 20.10.2023

16 Uhr Sprint-Shootout 21.10.2023

19.30 Uhr 21.10.2023

12.30 Uhr Sprint 22.10.2023

0 Uhr 21.10.2023

17 Uhr Rennen 22.10.2023

21 Uhr 22.10.2023

14 Uhr

Zwar werden heute wieder WM-Punkte verteilt, doch wird das an der Fahrerwertung reichlich wenig ändern: Max Verstappen hat sich nämlich schon beim Sprint während des Katar-GPs die Krone gesichert. Ob die Motivation des Red-Bull-Fahrers auch heute noch da sein wird?

Das könnt Ihr im TV und Livestream verfolgen. Wo genau, verrät Euch dieser Artikel - genauso wie die Startaufstellung für das morgige Rennen.

Formel 1 in Austin: Wo läuft das Sprintrennen beim GP der USA heute live im Free-TV und Livestream?

In Deutschland gibt es nur eine Möglichkeit, den Sprint im TV zu sehen: Sky. Kostenfrei könnt Ihr dementsprechend nirgendwo einschalten. Auf Sky Sport F1 HD und Sky Sport Top Event geht es eine Stunde vor dem Rennen mit der Übertragung los, ab 23 Uhr dürft Ihr Euch also auf die Vorberichte freuen. Sascha Roos wird das Geschehen zusammen mit dem Experten Timo Glock für Euch einordnen.

Den entsprechenden Livestream bekommt Ihr über die SkyGo-App oder via WOW - egal, welchen Weg Ihr aber wählt, zahlen müsst Ihr in jedem Fall.

Das gilt auch, wenn Ihr ein Abo von F1TV besitzt. Der Streamingdienst ist die einzige weitere Option, an Livebilder zur Königsklasse des Motorsports zu kommen - und auch nur für Bestandskunden und -kundinnen. Neue Verträge können unter dem neuen Rechtepaket nicht mehr abgeschlossen werden.

Formel 1 in Austin: Sprintrennen beim GP der USA heute live im Liveticker

Kein Sky-Abo, aber auch keine Lust, F1-Action zu verpassen? Dann klickt Euch einfach in unsere Liveticker rein, damit entgeht Euch ebenfalls nichts:

© getty In der Formel 1 steht heute der Sprint an!

Formel 1, GP der USA: Die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag

Rang Fahrer 1 Charles Leclerc 2 Lando Norris 3 Lewis Hamilton 4 Carlos Sainz 5 George Russell 6 Max Verstappen 7 Pierre Gasly 8 Esteban Ocon 9 Sergio Perez 10 Oscar Piastri 11 Yuki Tsunoda 12 Zhou Guanyu 13 Valtteri Bottas 14 Kevin Magnussen 15 Daniel Ricciardo 16 Nico Hulkenberg 17 Fernando Alonso 18 Alexander Albon 19 Lance Stroll 20 Logan Sargeant

