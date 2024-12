Formel 1: Ferrari-Duo im freien Training von Brasilien vorn

Ferrari-Doppelspitze im einzigen freien Training zum Großen Preis von Brasilien: Nach einer zwischenzeitlich sehr hektischen Session auf dem Formel...

Ferrari-Doppelspitze im einzigen freien Training zum Großen Preis von Brasilien: Nach einer zwischenzeitlich sehr hektischen Session auf dem Formel-1-Kurs von Interlagos am Rande der Millionen-Metropole Sao Paulo schob sich Carlos Sainz (Spanien) in der Schlussphase noch an seinem Teamkollegen Charles Leclerc (Monaco) vorbei. Beide absolvierten ihre jeweils schnellste Runde auf weichen Reifen.

Hinter dem britischen Vorjahressieger George Russell im Mercedes fuhr Nico Hülkenberg (Emmerich) im Haas die viertbeste Zeit. Nur diese eine Stunde blieb den Teams, um die nötigen Erkenntnisse für das weitere Wochenende zu gewinnen, wegen des Sprintrennens am Samstag gibt es kein weiteres Training mehr.

Sehr zurückhaltend ließ es Seriensieger Max Verstappen (Niederlande) angehen. Der dreimalige Weltmeister fuhr zwar mit Beginn der Session sofort raus, fand sich aber nach Problemen mit dem Sitz in seinem Red Bull am Ende auf Platz 16 wieder. Noch zwei Plätze dahinter landete sein seit Wochen glückloser Teamkollege Sergio Perez (Mexiko).

Am Freitagabend (19.00 Uhr) folgt das Qualifying für den Großen Preis am Sonntag (18.00 Uhr). Die Startreihenfolge für den Sprint am Samstagabend (19.30 Uhr) wird ebenfalls am Samstag im Shootout ermittelt (15.00 Uhr).