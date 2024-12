Formel 1, Übertragung live im Free-TV: Freie Trainings beim GP von Las Vegas im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel-1-Weltmeisterschaft wird an diesem Wochenende mit dem Grand Prix von Las Vegas fortgesetzt. Zu Beginn finden Freitagfrüh zwei Freie Trai...

Die Formel-1-Weltmeisterschaft wird an diesem Wochenende mit dem Grand Prix von Las Vegas fortgesetzt. Zu Beginn finden Freitagfrüh zwei Freie Trainings statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Nach Austin und Miami macht die Formel 1 an diesem Wochenende zum dritten und letzten Mal in dieser Saison in den Vereinigten Staaten Halt, der Grand Prix von Las Vegas steht an. Für diesen betreten die Piloten am Freitag, den 17. November, im Rahmen von zwei Freien Trainings zum ersten Mal die Strecke auf dem Las Vegas Street Circuit im Bundesstaat Nevada. Das 1. Freie Training ging um 5.30 Uhr deutscher Zeit los, das 2. sollte um 9 Uhr folgen.

Der lang erwartete Auftakt in Las Vegas ist für die Formel 1 allerdings zum peinlichen Misserfolg geworden. Nach nur acht Minuten musste das erste freie Training am Donnerstagabend Ortszeit abgebrochen werden, aufgrund eines aus dem Boden gerissenen Kanaldeckels direkt vor dem Bellagio-Hotel wurde es nicht wieder aufgenommen. Der Start des zweiten Trainings, eigentlich für 9.00 Uhr deutscher Zeit angesetzt, verzögerte sich wegen genauer Kontrollen an ähnlichen Stellen des Stadtkurses um unbestimmte Zeit. (Quelle: SID) Mehr dazu gibt's hier.

getty

Formel 1, Übertragung live im Free-TV: Freie Trainings beim GP von Las Vegas im TV und Livestream

Es gibt keine großen Neuigkeiten in Bezug auf die Übertragung der Formel 1. Sky war schon bei den vergangenen 21 Rennwochenenden im Einsatz und ist es auch in den kommenden Tagen beim Grand Prix von Las Vegas. Für das 1. Freie Training müsst Ihr entweder Sky Sport F1 (HD) oder Sky Sport Top Event einschalten. Dort gehen die Vorberichte um 5.15 Uhr los. Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher bilden das Duo, das Euch durch das Geschehen begleitet. Um 8.45 kehrt der Pay-TV-Sender dann aus der Pause mit dem 2. Freien Training zurück. Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW könnt Ihr die Sessions zudem im Livestream von Sky verfolgen.

In Österreich kümmert sich ServusTV um die Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Zu guter Letzt bietet auch F1TV die beiden Sessions an - allerdings nur seinen Bestandskunden.

Formel 1, Übertragung live im Free-TV: Freie Trainings beim GP von Las Vegas im TV und Livestream - Liveticker zu den Sessions

Wir bei SPOX tickern sowohl das 1. als auch das 2. Freie Training ausführlich für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker des 1. Freien Trainings in Las Vegas.

Hier geht es zum Liveticker des 2. Freien Trainings in Las Vegas.

Formel 1, Übertragung live im Free-TV: Freie Trainings beim GP von Las Vegas im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Las Vegas

: Großer Preis von Las Vegas Session: 1. und 2. Freies Training

1. und 2. Freies Training Datum : 17. November

: 17. November Uhrzeit : 5.30 Uhr (1. Freies Training) & 9.00 Uhr (2. Freies Training)

: 5.30 Uhr (1. Freies Training) & 9.00 Uhr (2. Freies Training) Ort : Las Vegas Street Circuit, Las Vegas (USA)

: Las Vegas Street Circuit, Las Vegas (USA) TV : Sky, ServusTV (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ServusTV On (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

