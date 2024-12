Formel 1, Übertragung live im Free-TV: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss der Formel-1-WM sind die Piloten in Abu Dhabi im Einsatz. Hierfür findet heute das 3. Freie Training statt. SPOX verrät, wie Ihr live...

Zum Abschluss der Formel-1-WM sind die Piloten in Abu Dhabi im Einsatz. Hierfür findet heute das 3. Freie Training statt. SPOX verrät, wie Ihr live mit dabei sein könnt.

Eine lange und kräftezehrende Formel-1-Saison geht an diesem Wochenende in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, zu Ende. So gut wie alle Entscheidungen sind bereits gefallen, Max Verstappen steht seit geraumer Zeit bereits als Weltmeister fest, Red Bull Racing konnte sich zudem in der Konstrukteurswertung gegen die anderen neun Rennställe durchsetzen.

Auf dem Yas Marina Circuit wird am Sonntag (26. November) ein letztes Mal in diesem Jahr um WM-Punkte gekämpft. Dafür geht am heutigen Samstag, den 25. November, das 3. Freie Training über die Bühne. Los geht es in Abu Dhabi um 11.30 Uhr.

Schon gestern absolvierte die Formel 1 auf dem Yas Marina Circuit die ersten beiden Freien Trainings. Wie die Kräfteverhältnisse vor dem morgigen Rennen aussehen, ist schwierig zu sagen. Zu wenig wurde am gestrigen Tag gefahren, zudem waren einige Rookies auf der Strecke.

getty

Formel 1, Übertragung live im Free-TV: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream

Keine Überraschungen zum Abschluss! Sky ist auch in den kommenden Tagen der Ansprechpartner, was die Übertragung der Motorsportkönigsklasse betrifft. Beide Trainings sind heute bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event zu sehen. Die Übertragung von Training Nummer eins beginnt um 10.15 Uhr. Nach einer Pause wird um 13.45 Uhr das 2. Freie Training ausgestrahlt. In beiden Übertragungen wird das Duo, bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher, eingesetzt.

Parallel dazu stellt Sky auch einen Livestream zur Verfügung. Auf diesen könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW zugreifen.

Im deutschen Free-TV wird keine Übertragung zur Verfügung gestellt, dafür aber im österreichischen. Im Alpenland kümmert sich der ORF darum. Auch der öffentlich-rechtliche Sender bietet neben der Free-TV-Übertragung einen Livestream an - anders als bei Sky ist dieser jedoch gratis und in der ORF-TVthek abrufbar.

Zu guter Letzt wurde auch der Streamingdienst F1TV beauftragt, die Trainings zu übertragen. Der Zugang ist mit Kosten verbunden und nur für Bestandskunden freigeschaltet.

Formel 1, Übertragung live im Free-TV: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream - Liveticker zu den Sessions

SPOX tickert das 3. Freie Training live und ausführlich mit. So bleibt Ihr stets auf dem Laufenden, was das Geschehen auf dem Asphalt betrifft.

Hier geht es zum Liveticker des 3. Freien Trainings beim GP von Abu Dhabi.

Formel 1, Übertragung live im Free-TV: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Abu Dhabi

: Großer Preis von Abu Dhabi Session: 3. Freies Training

3. Freies Training Datum : 25. November 2023

: 25. November 2023 Uhrzeit : 11.30 Uhr

: 11.30 Uhr Ort : Yas Marina Circuit, Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)

: Yas Marina Circuit, Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) TV : Sky, ORF (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

Formel 1 - Der Rennkalender 2023