Formel 1: Mick Schumacher erhält Lob nach Langstrecken-Test für Alpine

Alpine hat Mick Schumacher nach dessen Testfahrt in einem Langstreckenrennwagen ein gutes Zeugnis ausgestellt. "Wir waren sehr zufrieden mit seiner Leistung. Und ich denke, er war auch zufrieden", sagte Bruno Famin, Vizepräsident von Alpine Motorsport und Interimsteamchef des Formel-1-Rennstalls, am Rande des Grand-Prix-Wochenendes in Mexiko-Stadt.

"Das bedeutet, dass wir immer noch darüber diskutieren können, ob wir nächstes Jahr etwas zusammen machen wollen. Das ist der Stand", führte Famin aus. Alpine steigt 2024 in die Langstrecken-WM ein, deren Höhepunkt das 24-Stunden-Rennen in Le Mans ist.

Schumacher verlor Ende 2022 bei Haas sein Formel-1-Stammcockpit. In diesem Jahr ist der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher Ersatzfahrer beim Spitzenteam Mercedes, seine Chance auf den letzten offenen Stammplatz für die Saison 2024 erscheint verschwindend gering.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hatte im September bereits deutlich gemacht, dass er Schumacher auch im kommenden Jahr gern als Ersatzmann an Bord hätte, sollte sich in der Formel 1 keine Tür für den 24-Jährigen öffnen.