Beim Grand Prix der USA in Austin wird heute um die Pole Position gekämpft. Wo das Qualifying im Free-TV und Livestream läuft? SPOX verrät es!

Dass Max Verstappen sich zum dritten Mal in Folge Weltmeister nennen darf, ist unumstößlich, dennoch geht es in der Formel 1 natürlich weiter. Diese Woche auf dem Programmplan: der Große Preis der USA in Austin, Texas. Ab 23 Uhr (deutsche Zeit) wird auf dem Circuit of The Americas heute die Startformation ausgemacht.

Qualifying an einem Freitag, direkt nach dem 1. Training? Das bedeutet, dass wieder ein Sprint angesagt ist, und dementsprechend der Ablauf im Vergleich mit den meisten Wochenenden ein wenig abgewandelt wird. Hier haben wir den Zeitplan für Euch noch einmal zusammengefasst:

Formel 1, GP der USA in Austin: Der Zeitplan für das Wochenende

Session Uhrzeit (Deutschland) Uhrzeit (USA) 1. Freies Training 20.10.2023

19.30 Uhr 20.10.2023

12.30 Uhr Qualifying 20.10.2023

23 Uhr 20.10.2023

16 Uhr Sprint-Shootout 21.10.2023

19.30 Uhr 21.10.2023

12.30 Uhr Sprint 22.10.2023

0 Uhr 21.10.2023

17 Uhr Rennen 22.10.2023

21 Uhr 22.10.2023

14 Uhr

So viel zum Ablauf an diesem Wochenende, doch wo läuft das heutige Qualifying im Free-TV und Livestream? Das erfahrt Ihr im Folgenden.

getty

Formel 1 in Austin: Wo läuft das Qualifying beim GP der USA heute live im Free-TV und Livestream?

Ganz egal, an welcher Session Ihr interessiert seid: Die Formel 1 läuft in dieser Saison nicht im Free-TV. Stattdessen ist Sky hierzulande alleiniger Rechteinhaber. Für das Qualifying bedeutet dies, dass Ihr ab 22.45 Uhr auf Sky Sport F1 HD und Sky Sport Top Event einschalten müsst, wenn Ihr Verstappen und Co. zusehen möchtet. Das altbekannte Duo aus Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock wird Euch dort in Empfang nehmen.

Leider heißt das auch, dass die Onlineübertragung auch nur gegen Kosten zu haben ist, und zwar via SkyGo oder WOW.

Eine Alternative gibt es, aber nur, wenn Ihr bereits Bestandskunde oder -kundin seid: F1TV strahlt das F1-Wochenende ebenfalls aus - neue Abos können aber nicht mehr abgeschlossen werden.

Formel 1 in Austin: Wer begleitet das Qualifying beim GP der USA heute live im Liveticker?

Wie Ihr es von uns gewohnt seid, lassen wir Euch auch an diesem Formel-1-Wochenende nicht auf dem Trockenen sitzen. Trotz der späten Stunde könnt Ihr sämtliche Sessions bei uns im Liveticker verfolgen. Hier geht's lang:

Formel 1 in Austin: Wo läuft das Qualifying beim GP der USA heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Event : Großer Preis der USA

: Großer Preis der USA Session: Qualifying

Qualifying Datum : 20. Oktober

: 20. Oktober Uhrzeit : 23 Uhr

: 23 Uhr Ort : Circuit of The Americas (Austin, USA)

: Circuit of The Americas (Austin, USA) TV : Sky

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden)

: Liveticker: SPOX

