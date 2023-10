Formel 1: Das Rennen beim GP von Katar heute im Liveticker

Nach dem Sprint steht beim GP von Katar heute das Rennen an. Hier gibt's die Formel 1 im Liveticker!

vor Beginn Das heutige Rennen wird auf dem Losail International Circuit in der Nähe von Doha entschieden, um 19 Uhr deutscher Zeit schalten dort die Ampeln auf Grün.

Den WM-Titel hat Max Verstappen durch den zweiten Platz im Sprint bereits in der Tasche - holt er sich beim GP von Katar heute den Sieg? Hier im Liveticker erfahrt Ihr es.

© getty Max Verstappen ist bereits Weltmeister.

Formel 1: Das Rennen beim GP von Katar heute im TV und Livestream

Drei Optionen habt Ihr für das heutige Rennen. Sky geht auf dem Kanal Sky Sport F1 (HD) um 17.30 Uhr mit den Vorberichten auf Sendung, sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream via SkyGo oder WOW. Kommentieren werden Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Zudem könnt Ihr in Gebieten, die an Österreich angrenzen, auf die Übertragung des ORF zugreifen. Mit VPN bietet sich überdies die ORF-TVthek an.

Bestandskundinnen und -kunden können auch weiterhin F1TV, den Streamingdienst der Formel 1, empfangen - neue Abos können allerdings nicht mehr abgeschlossen werden.

Formel 1 - Der Rennkalender 2023