Der erste Tag des Rennwochenendes beim GP der USA, und schon steht in der Formel 1 das Qualifying an. Wer den Spaß im TV und Livestream zeigt bzw. ...

Der erste Tag des Rennwochenendes beim GP der USA, und schon steht in der Formel 1 das Qualifying an. Wer den Spaß im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, verrät dieser Artikel.

Zwar ist bereits klar, dass Max Verstappen zum dritten Mal in Folge Weltmeister ist, doch hört die Formel-1-Saison natürlich nicht so schnell auf. Am heutigen Freitag, dem 20. Oktober, findet in Austin, Texas, das Qualifying zum GP der USA statt. Auf dem rund 5,5 km langen Circuit of The Americas werden die Boliden ihre Runden drehen.

Normalerweise sind für Freitage nur die ersten beiden Trainings angesetzt - wie kommt es also, dass heute schon das Qualifying steigt? Ganz einfach: Zum zweiten Mal in Folge wird an diesem Wochenende ein Sprintrennen ausgerichtet, der Fahrplan sieht beim Großen Preis der USA also ein wenig anders aus. Hier gibt's den Überblick:

Formel 1, GP der USA in Austin: Der Zeitplan für das Wochenende

Session Uhrzeit (Deutschland) Uhrzeit (USA) 1. Freies Training 20.10.2023

19.30 Uhr 20.10.2023

12.30 Uhr Qualifying 20.10.2023

23 Uhr 20.10.2023

16 Uhr Sprint-Shootout 21.10.2023

19.30 Uhr 21.10.2023

12.30 Uhr Sprint 22.10.2023

0 Uhr 21.10.2023

17 Uhr Rennen 22.10.2023

21 Uhr 22.10.2023

14 Uhr

Und wer zeichnet in Deutschland für die Übertragung des Spektakels verantwortlich? Hier werdet Ihr schlauer.

getty

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP der USA in Austin im TV und Livestream?

An der Rechtesituation hat sich auch beim GP der USA nichts geändert: Sky wird den Kampf um die Pole live und exklusiv in voller Länge zeigen. Um 22.45 Uhr geht es auf Sky Sport F1 HD und Sky Sport Top Event los, im Einsatz sind Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock.

Ihr schaltet lieber online ein? Dann ab in die SkyGo-App oder zu WOW - hier könnt Ihr nämlich auf die Sky-Übertragungen zugreifen. Wie im TV allerdings nur mit einem Abonnement.

Weiterhin ist auch F1TV, der Streamingdienst der Formel 1, mit von der Partie, allerdings können hier seit dem vergangenen Jahr keine neuen Abos mehr abgeschlossen werden. Zugang habt Ihr also nur, wenn Ihr bereits Kunde oder Kundin seid.

Formel 1 heute live im Free-TV: Qualifying beim GP der USA in Austin im Liveticker

Kein Abo von Sky, Ihr wollt aber trotzdem auf dem Laufenden bleiben? Unsere Liveticker sind die Lösung für sämtliche Sessions. Schaut vorbei:

Hier geht's zum Freien Training beim GP der USA.

Hier geht's zum Qualifying beim GP der USA.

Hier geht's zum Sprint-Shootout beim GP der USA.

Hier geht's zum Sprint beim GP der USA.

Hier geht's zum Rennen beim GP der USA.

Formel 1 heute live im Free-TV: Qualifying beim GP der USA in Austin - Wichtigste Infos

Event : Großer Preis der USA

: Großer Preis der USA Session: Qualifying

Qualifying Datum : 20. Oktober

: 20. Oktober Uhrzeit : 23 Uhr

: 23 Uhr Ort : Circuit of The Americas (Austin, USA)

: Circuit of The Americas (Austin, USA) TV : Sky

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden)

: Liveticker: SPOX

Formel 1 - Der Rennkalender 2023