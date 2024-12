"Genau davor habe ich gewarnt": Max Verstappens Vater Jos gießt bei Red Bull Öl ins Feuer

Red Bull ist auf dem Weg zum nächsten WM-Titel - doch im Hintergrund wird der Exodus immer größer. Max Verstappens Vater hat sich nun eingeschaltet.

Max Verstappens Vater Jos war selbst Formel-1-Pilot und hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg, wenn es um die Geschicke des Rennstalls geht, für den sein Sohn schon drei WM-Titel eingefahren hat. Eine seiner Befürchtungen scheint nun eingetreten zu sein.

"Es wird explodieren", hatte Jos Verstappen in der Daily Mail gewarnt, als die Vorwürfe einer Red-Bull-Mitarbeiterin gegenüber Teamchef Christian Horner Anfang des Jahres publik wurden. Das Team stellte sich hinter Horner, sehr zum Unwillen von Verstappen senior: "Es wird hier Spannungen geben, so lange er in seiner Position ist."

Seitdem hat es bei Red Bull einen wahren Exodus gegeben: Erst ging Sportdirektor Jonathan Wheatley zu Audi, dann wurde der Wechsel von Star-Designer Adrian Newey zu Aston Martin im kommenden Jahr bekannt. Vor wenigen Tagen heuerte Rennstratege Will Courtenay schließlich bei McLaren an.