Nächstes Beben in der Formel 1! Sportdirektor verlässt Red Bull und schließt sich wohl Audi an

Formel 1: Audi geht 2026 an den Start

Der deutsche Hersteller übernimmt den Sauber-Rennstall, ab 2026 geht dieser offiziell als Audi-Werksteam an den Start. Zur kommenden Saison wechselt zudem Nico Hülkenberg vom Haas-Team zu Sauber, der Emmericher unterschrieb einen "mehrjährigen Vertrag" - und wird damit auch 2026 im Audi in der Formel 1 sitzen. Wer sein Teamkollege wird, ist derzeit noch unklar.

Mick Schumacher wäre theoretisch eine Option. Derzeit geht er für Alpine in der Langstrecken-WM (WEC) an den Start und würde gerne in die Formel 1 zurückkehren. 2021 und 2022 war Schumacher bereits für Haas dabei.