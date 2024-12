Erste WM-Medaille seit 2018: Schweden holt Bronze mit Sieg über Kanada

Topfavorit Schweden hat sich nach dem Halbfinal-K.o. gegen den Gastgeber Tschechien bei der Eishockey-WM mit Bronze getröstet. Der elfmalige Weltmeister setzte sich im Spiel um Platz drei in Prag mit 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) gegen Titelverteidiger Kanada durch.

Carl Grundström (13./54.) sowie Erik Karlsson (50.) und Marcus Johansson (60.) erzielten die Tore für die Tre Kronor, die mit der besten Mannschaft seit Jahren angetreten waren. Der ungeschlagene Sieger der Vorrundengruppe B mit dem deutschen Team und vermeintliche Goldfavorit hatte im Halbfinale mit 3:7 gegen Tschechien verloren. Es ist die erste Medaille seit dem WM-Triumph 2018 in Dänemark.

Dylan Cozens mit seinem neunten Turniertor (23.) und Pierre-Luc Dubois (45.) hatten die Kanadier zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung gebracht. Der Rekordweltmeister, der in der Vorschlussrunde mit 2:3 nach Penaltyschießen an der Schweiz gescheitert war, blieb erstmals seit 2018 ohne Edelmetall.