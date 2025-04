Eishockey WM: Wo läuft Deutschland vs. Schweden heute live im Free-TV und Livestream?

Im Rahmen der Eishockey-WM kriegt es Deutschland heute mit Schweden zu tun. Wir verraten Euch, wie Ihr beim Kracher live mit dabei sein könnt.

Auf den 6:4-Sieg zum WM-Auftakt gegen die Slowakei folgte einen Tag später gegen die USA eine 1:6-Niederlage. Das DEB-Team hat in der Gruppe B also drei Punkte. Am heutigen Montag, den 13. Mai, muss das Team von Bundestrainer Harold Kreis im dritten Gruppenspiel gegen die starken Schweden, die die Amerikaner mit 5:2 besiegen konnten, ran.

Um 20.20 Uhr geht es in der Ostravar Arena in Ostrava los.