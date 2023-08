WWE SummerSlam 2023: Datum, Uhrzeit, Ort, Match Card, Übertragung im TV und Livestream

Der SummerSlam 2023 ist der 36. seiner Art und zählt zu den größten Wrestling-Veranstaltungen des Jahres. Wann das Event läuft und wo es übertragen wird, erfahrt Ihr bei SPOX.

Es ist wieder soweit: Bald findet der SummerSlam 2023 statt. Der SummerSlam gehört mit Royal Rumble, Survivor Series und WrestleMania zu den vier klassischen Großveranstaltungen in der WWE. Das Spektakel fand zuvor bereits 35 Mal statt. Das erste Mal war im Jahr 1988, als die Wrestling-Stars im Madison Square Garden in New York City auftraten.

Es werden zum diesjährigen SummerSlam rekordverdächtige 50.000 Zuschauer vor Ort erwartet. Das wären die meisten seit dem SummerSlam 1992 im Londoner Wembley-Stadion. Sonst spielt die Veranstaltung traditionell verteilt in den Vereinigten Staaten statt.

Kürzlich kam es zu einem Schock unter den Wrestling-Fans: Der jüngst in die WWE Hall of Fame aufgenommene Kult-Wrestler Rey Mysterio verletzte sich am Kopf.

WWE, SummerSlam 2023: Wann findet das Event statt?

Der SummerSlam 2023 wird am Sonntag, dem 6. August um 01:30 Uhr (MEZ) in der Nacht beginnen. Am Ort des Geschehens wird es zur selben Zeit 19:30 Uhr am Abend sein.

© getty

WWE, SummerSlam 2023: Wo findet die Wrestling-Veranstaltung statt?

Das Event wird (wie fast immer) in den Vereinigten Staaten stattfinden. Veranstaltungsort dieses Jahr ist die Stadt Detroit im Bundesstaat Michigan.

Dort wird der SummerSlam im Ford Field ausgetragen. Das Stadion wird normalerweise für die NFL-Spiele der Detroit Lions genutzt.

© getty

WWE, SummerSlam 2023: Wie sieht die Match Card aus?

Das sind die bislang bekannten Match-Ups:

Titel Match-Up: WWE World Heavyweight Championship Seth "Freakin" Rollins (c) vs. Finn Balor WWE Intercontinental Championship GUNTHER (c) vs. Drew McIntyre Undisputed WWE Universal Championship - Tribal Combat Roman Reigns (c) vs. Jey Uso WWE Women's Championship - Triple Threat Match Asuka (c) vs. Bianca Belair vs. Charlotte Flair Singles Match Logan Paul vs. Ricochet MMA Rules Match Ronda Rousey vs. Shayna Baszler Rubber Match Cody Rhodes vs. Brock Lesnar SummerSlam Battle Royal Bisher bekannte Teilnehmer: Sheamus, LA Knight

WWE, SummerSlam 2023: Wer übertragt das Event im TV und Livestream?

Leider wird die Veranstaltung nicht im TV übertragen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, den diesjährigen SummerSlam in Detroit im Livestream von WWE-Network kostenpflichtig zu verfolgen.