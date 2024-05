NHL: New York Rangers und Colorado Avalanche siegen - Deutscher verlängert Vertrag

Vincent Trocheck gelang der entscheidende Treffer nach 7:24 Minuten in der zweiten Overtime. Zuvor hatten Alexis Lafreniere (11./28.) und Chris Kreider (47.) in der regulären Spielzeit für die Rangers getroffen. Jake Guentzel (16./39.) und Dmitri Orlow (20.) erzielten die Treffer für Carolina.

Derweil legte Colorado Avalanche im Viertelfinal-Duell mit den Dallas Stars vor. Der Stanley-Cup-Sieger von 2022 setzte sich dank eines Treffers von Miles Wood in der 12. Minute der Verlängerung mit 4:3 durch und führt in der Serie mit 1:0. Die nächste Begegnung findet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MEZ) erneut in Dallas statt.

Lukas Reichel verlängert bei den Chicago Blackhawks

Nationalspieler Lukas Reichel hat unterdessen bei den Chicago Blackhawks seinen Vertrag verlängert. Der 21-Jährige, der vor vier Jahren in der ersten Runde gedraftet wurde, erhielt ein neues Arbeitspapier über zwei Jahre und 2,4 Millionen. Das gab sein Arbeitgeber bekannt. Reichel spielte zuletzt im AHL-Farmteam Rockford IceHogs und schied in den Playoffs aus. Damit könnte der Ex-Berliner der deutschen Mannschaft bei der WM in Tschechien zur Verfügung stehen.

Die Blackhawks schrieben auf ihrer Homepage bereits, dass er bei Turnier in Prag und Ostrava, das am Freitag beginnt, "teilnehmen soll". Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) ist in Gesprächen mit Chicago, hat aber nach eigenen Angaben "noch kein grünes Licht" erhalten. Reichel, der in der NHL bisher die hohen Erwartungen noch nicht erfüllt hat, stand bereits bei den Weltmeisterschaften 2021 und 2022 für die deutsche Mannschaft auf dem Eis.

© getty

NHL-Playoffs: Die Viertelfinals im Überblick

Dallas Stars - Colorado Avalanche 0-1

Florida Panthers - Boston Bruins 0-1

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 0-0

New York Rangers - Carolina Hurricanes 2-0