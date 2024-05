Leon Draisaitl zieht mit Oilers ins Playoff-Halbfinale ein

Draisaitl bereitete in Vancouver den dritten Treffer durch Ryan Nugent-Hopkins (36.) vor und schraubte seine Play-off-Gesamtausbeute auf 101 Scorerpunkte. Edmonton erzielte alle Tore im zweiten Drittel, Cody Ceci (22.) und Zach Hyman (26.) legten den Grundstein.

Doch die Canucks drehten noch einmal auf und sorgten für eine packende Schlussphase. Conor Garland (52.) und Filip Hronek (56.) ließen bei den Gastgebern wieder Hoffnung aufkeimen, doch die Oilers retteten ihre Führung über die Zeit.

Spiel eins gegen die Stars findet in der Nacht zu Freitag in Dallas statt. Zuletzt hatte Edmonton 2022 das Conference Final erreicht, war dort aber klar am späteren Champion Colorado Avalanche (0:4) gescheitert.