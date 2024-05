Nur zwei NHL-Legenden besser als Leon Draisaitl: Edmonton Oilers erzwingen Spiel 7

Draisaitl lieferte beim 5:1 zwei Assists und steht nach 60 Playoff-Spielen nun bei 100 Scorerpunkten. Schneller hatten diese magische Marke nur die Legenden Wayne Gretzky (46) und Mario Lemieux (50) erreicht.

Wichtiger als persönliche Statistiken, das beteuert Draisaitl stets, ist ihm der Teamerfolg. In diesem Jahr soll es endlich mit der Meisterschaft klappen. Beim Stand von 3:3 muss zunächst ein Sieg im Entscheidungsspiel um das Conference Final in der Nacht zu Dienstag (MESZ) in Vancouver her. Die Dallas Stars warten bereits.

Der Sieg sei "nichts, womit man zufrieden oder worüber man übermäßig erfreut sein könnte", sagte Connor McDavid, zweiter Ausnahmespieler im Team der Oilers.

"Wir haben uns nur einen weiteren Tag verschafft, und an dem erwarte ich das gleiche Maß an Druck und Hingabe", sagte der Kanadier, dem sogar drei Assists gelungen waren.

Draisaitl hatte das 1:0 durch Dylan Holloway und das 5:1 von Evander Kane aufgelegt. Die Canucks waren chancenlos, nachdem zuvor jedes Spiel der Serie mit nur einem Tor Unterschied entschieden worden war.

NHL-Playoffs: Das Viertelfinale im Überblick

Dallas Stars - Colorado Avalanche 4:2

Florida Panthers - Boston Bruins 4:2

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 3:3

New York Rangers - Carolina Hurricanes 4:2