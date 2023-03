NHL - Florida Panthers mit Franchise-Rekord: Sieben Tore in zehn Minuten

Etwas mehr als zehn Minuten brauchten die Florida Panthers an einem denkwürdigen Abend für sieben Treffer, Rekord in der Geschichte der Franchise aus der NHL. "So etwas habe ich noch nie gesehen. Es gab mehr Tore als Torchancen", sagte Trainer Paul Maurice nach dem Duell mit Rekordmeister Montreal Canadiens. Am Ende hieß es 9:5 für Florida.

Bisherige Bestmarke der Panthers waren sechs Tore in einem Drittel gewesen, im April 2000 gelang dies gegen die Boston Bruins.

Am Donnerstag (Ortszeit) traf Colin White zunächst zum 1:1 (3.), danach ging es Schlag auf Schlag. Carter Verhaeghe (4.), Gustav Forsling (7.), Aaron Ekblad (10.), Ryan Lomberg (11.), Sam Reinhart (13.) und erneut Verhaeghe (14.) legten fast im Minutentakt nach.

Zwischendurch waren Anthony Richard (6.) und Michael Pezzetta (9.) für die Canadiens erfolgreich.

"Hoffentlich sind die Leute nicht im Verkehr stecken geblieben", sagte Panthers-Stürmer Matthew Tkachuk, der ein Tor und drei Vorlagen verbuchte: "Wer 30 Minuten zu spät gekommen ist, hat alles verpasst."

Canadiens-Trainer Martin St. Louis war wegen der Vorstellung ziemlich bedient. "In der Defensive haben wir alles vermissen lassen", sagte der frühere Profi: "In der Offensive hatten wir drei Tore nach drei Schüssen, aber man muss wissen, wie man verteidigt."