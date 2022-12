NHL: Niederlage für Leon Draisaitl und Edmonton Oilers

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Kanadier verloren bei Minnesota Wild mit 1:2, der gebürtige Kölner konnte keinen Scorerpunkt verbuchen. In der Western Conference belegt Edmonton den siebten Platz, musste allerdings Wild vorbeiziehen lassen.

Einen 3:0-Erfolg feierten die Ottawa Senators mit Tim Stützle gegen die Anaheim Ducks und kamen zum zweiten Sieg in Folge. In der Eastern Conference belegen die Senators nur den 13. Platz. Stützle kam nur 2:59 Minuten zum Einsatz und musste nach einem harten Check in die Bande von Brett Leason mit einer Oberkörperverletzung in die Kabine. Stützle kehrte nicht wieder zurück, wie lange er ausfällt, ist noch unklar.

Mit Ex-Nationaltorwart Thomas Greiss als Backup-Goalie gewannen die St. Louis Blues in einem engen Match 1:0 nach Verlängerung gegen die Nashville Predators. Brayden Schenn erzielte in der dritten Minute der Overtime das Siegtor für St. Louis. Die Blues belegen in der Western Conference den zwölften Rang und kamen nach zwei Niederlagen wieder zu einem Erfolg.