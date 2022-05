Trotz Draisaitl-Doppelpack: Edmonton vor Aus in NHL-Playoffs

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl steht mit den Edmonton Oilers erneut vor einem frühen Aus in den NHL-Play-offs. Die Oilers verloren das fünfte Spiel der ersten K.o.-Runde gegen die Los Angeles Kings mit 4:5 nach Verlängerung und haben nun zwei Matchbälle gegen sich. Schon in der Nacht zu Freitag können die Kings beim Stand von 3:2 in der Best-of-seven-Serie zu Hause den Viertelfinal-Einzug perfekt machen.

Draisaitl hatte mit seinen beiden Treffern im Schlussdrittel zwar die Verlängerung erzwungen, doch die entschied LA dank des Siegtores von Adrian Kempe für sich. Draisaitl steuerte auch einen Assist bei, zudem war auch auf Kapitän Connor McDavid mit drei Scorerpunkten wieder Verlass - doch am Ende reichte das nicht.

"Es liegt an uns. Wir spielen nicht auf unserem Niveau, wir arbeiten nicht auf unserem Niveau", sagte Draisaitl, der sich selbst von dieser Kritik nicht ausnahm: "Das beginnt mit meiner Reihe. Wir müssen es viel besser machen."

Ebenfalls nur noch einen Sieg zum Einzug in die nächste Runde benötigen die Carolina Hurricanes (5:1 gegen Boston Bruins), die Toronto Maple Leafs (4:3 gegen Tampa Bay Lightning) und die St. Louis Blues (5:1 gegen Minnesota Wild).