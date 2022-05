NHL: Playoff-Rekord von Draisaitl, zweiter Sieg für Oilers

Auch dank einer Rekord-Vorstellung von Leon Draisaitl ist den Edmonton Oilers im Viertelfinale der NHL-Playoffs einen klarer Sieg gelungen. Beim 4:1 gegen die Calgary Flames erzielten die Gastgeber alle Tore im zweiten Drittel, an jedem war Draisaitl als Vorlagengeber beteiligt.

Er ist der erste NHL-Spieler, dem in einem Play-off-Spiel vier Assists in einem Drittel gelangen.

Edmonton ging durch den Sieg in eigener Halle in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1 in Führung. Drei der vier Treffer erzielte Evander Kane mit einem Hattrick. Connor McDavid baute mit drei Assists seine Ausbeute nach nun zehn Playoff-Spielen auf 23 Scorerpunkte aus - nur den Ikonen Wayne Gretzky und Mario Lemieux (jeweils 25) waren bislang mehr gelungen.

Das vierte Spiel der "Battle of Alberta" findet am Dienstag statt.