NHL: Edmonton siegt bei Woodcroft-Debüt

Eishockeystar Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers in der in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach Jay Woodcroft gewannen die Kanadier nach zuletzt zwei Pleiten mit 3:1 gegen die New York Islanders.

Der Kölner Draisaitl leitete das 1:0 seines Teams ein und führt mit nun 65 Punkten (33 Tore, 32 Assists) in 45 Spielen die Scorerwertung der NHL alleine an.

Am Donnerstag hatten sich die Oilers von Coach Dave Tippett getrennt und Woodcroft, der zuvor das Oilers-Farmteam Bakersfield Condors trainiert hatte, installiert. "Wir müssen natürlich etwas ändern, und ich bin sicher, dass Woody mit neuen Ideen, mit seiner Philosophie und einem Plan kommen wird", hatte Draisaitl vor der Partie gesagt. Die Oilers finden sich nach wechselhaften Leistungen in den vergangenen Wochen auf Rang zehn in der Eastern Conference wieder.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer kam beim 4:3-Sieg seiner Seattle Kraken bei den Anaheim Ducks nicht zum Einsatz.