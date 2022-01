An den Olympischen Winterspielen in Peking werden 2022 erneut keine Stars aus der NHL teilnehmen. Was die Gründe dafür sind, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Die Olympischen Winterspiele 2022 stehen kurz bevor, etwas mehr als drei Wochen liegen noch zwischen heute und der Eröffnungsfeier im Nationalstadion der Riesenstadt Peking in China. Das Warten auf das Eishockey-Turnier der Herren hat ebenfalls ein baldiges Ende. Am 9. Februar wird das Turnier eröffnet. Von da an bis zum 20. Februar kämpfen 12 Nationalmannschaften, darunter auch die deutsche, im Nationalen Hallenstadion und im Wukesong-Hallenstadion um die Medaillen. Dabei müssen die Teams auch bei diesem Großereignis ohne Spieler aus der National Hockey League (NHL) auskommen. Dies gab die nordamerikanische Profiliga gemeinsam mit der Spielergewerkschaft NHLPA Ende Dezember bekannt.

Dass Eishockey-Stars aus der NHL bei Olympia nicht für Ihr Land antreten dürfen, ist kein Novum. Bereits bei den vergangenen Winterspielen in Pyeongchang 2018 (Südkorea), wo das DEB-Team sensationell die Silber-Medaille holte, waren keine NHL-Spieler mit dabei.

"Es ist gut, jetzt eine endgültige Entscheidung zu haben, um unsere gesamten Planungen rund um die Mannschaft voranzubringen. Natürlich ist es gerade für unsere Deutschen in der NHL sehr schade, weil sie unbedingt bei Olympia dabei sein wollten", sagte Bundestrainer Toni Söderholm.

Warum NHL-Spieler bei Olympia nicht antreten dürfen, beantwortet Euch SPOX im folgenden Abschnitt.

© getty Das DEB-Team trifft in der Gruppenphase auf Kanada, die USA und China.

Eishockey: Warum sind die NHL-Spieler bei Olympia nicht dabei?

Grund für die Entscheidung der NHL und der Spielergewerkschaft NHLPA ist die Corona-Pandemie und die aktuelle Lage in der NHL. Die stärkste Liga der Welt befindet sich mitten in der Regular-Season, leidet jedoch unter zahlreichen Spielabsagen. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen mussten bereits mehr als 50 Spiele abgesagt werden. Die eigentlich geplante Olympiapause (6. bis 22. Februar) soll nun genutzt werden, um bereits "verschobene Spiele oder Spiele, die eventuell noch verschoben werden müssen", neu anzusetzen.

Deutschlands Eishockey-Superstar Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers zeigte sich enttäuscht. "Ein olympisches Turnier mit den besten Spielern der Welt wäre etwas Besonderes gewesen", sagte der Ausnahmestürmer, "gerade auch vor dem Hintergrund, dass die letzte Teilnahme der NHL-Spieler schon acht Jahre zurückliegt."

Eishockey - Olympische Winterspiele 2022 in Peking: Die drei Gruppen im Überblick

Die zwölf Nationen beim Eishockey-Turnier sind auf drei Gruppen zu je vier Teams aufgeteilt. Das DEB-Team trifft in der Gruppe A auf Kanada, die USA und auf den Gastgeber China. Innerhalb der drei Gruppen wird zunächst im Modus Jeder-gegen-Jeden gespielt. Wer nach drei Spielen Erster ist, zieht sofort ins Viertelfinale ein. Der beste Gruppenzweite ebenfalls.

Die restlichen acht Teams kämpfen nach Erstellung einer neuen Setzliste (abhängig von Punkten, Tordifferenz, erzielten Toren und schließlich nach dem Weltranglisten-Platz) in einer Qualifikation um den Einzug ins Viertelfinale. Dabei trifft der Fünfte der neuen Setzliste auf den Zwölften, der Sechste auf den Elften usw. Wer in der Qualifikation sein Duell gewinnt, hat einen Platz in der Runde der Letzten Acht sicher.

Auf das Viertelfinale folgen das Halbfinale und das Finale, wie es in einem typischen K.o.-System üblich ist.