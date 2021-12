NHL: Draisaitl verliert mit Oilers - NHL-Debüt für Peterka

Die Edmonton Oilers haben trotz eines Treffers von Leon Draisaitl ihr erstes Spiel nach elftägiger Coronapause verloren. Die Kanadier unterlagen bei den St. Louis Blues 2:4, der deutsche Eishockey-Nationalspieler hatte das Tor zum 1:2 erzielt. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Connor McDavid führt der 26-Jährige das Punkte-Ranking der NHL an - Draisaitl hat 24 Tore und 26 Vorlagen gesammelt.

Er ist damit der erste Spieler der Oilers mit 24 Toren in den ersten 30 Spielen seit dem legendären Wayne Gretzky (25 in 1987/88). Die Niederlage konnte aber auch Draisaitl nicht verhindern. "Wir haben einige Fehler gemacht und sind so früh in Rückstand geraten", sagte Edmontons Coach Dave Tippett: "Wir haben uns ein bisschen aufgerieben, nach elf Tagen ohne Spiel war das nicht ideal."

Sein NHL-Debüt gab John-Jason Peterka für die Buffalo Sabres. Der 19 Jahre alte Nationalstürmer profitierte von den Corona-Ausfällen und rutschte aus dem Farmteam in den Kader. Beim 3:4 gegen die New Jersey Devils stand Peterka 16 Minuten auf dem Eis. Nationaltorhüter Philipp Grubauer kassierte mit Seattle Kraken beim 2:3 gegen die Philadelphia Flyers den entscheidenden Treffer zur Niederlage nach zwei Minuten in der Verlängerung.

Unterdessen modifizierte die Liga nach 70 wegen COVID-19 verlegten Partien ihre Quarantäneregeln für positiv getestete Spieler. Bereits nach fünf Tagen dürfen sie nun aus der Isolation zu ihren Teams zurückkehren, wenn sie geimpft sind und einen negativen Test oder einen Test mit einer geringen Viruslast vorlegen.

Ähnliche Regelungen haben auch die NBA (Basketball) und die NFL (Football) eingeführt. Allerdings müssen sich alle Mitglieder der Teams zunächst an die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der Behörden halten - und die lassen die Verkürzung der Quarantäne oft nicht zu. In Edmonton im Bundesstaat Alberta müssen positiv Getestete noch immer zehn Tage in Quarantäne bleiben.