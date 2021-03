NHL: Rieders Sabres kassieren sechste Niederlage in Serie

Tobias Rieder und seine Buffalo Sabres finden in der NHL keinen Weg aus der Krise. Das Team des deutschen Nationalspielers kassierte beim 2:5 bei den New York Islanders die bereits sechste Niederlage in Serie.

In der hochklassig besetzten Eastern Division ist Buffalo damit weiter Letzter, die Islanders liegen an der Spitze.

Rieder blieb ohne Scorerpunkt, er hat bislang vier Tore für sein neues Team erzielt. Nach der frühen Führung durch Jacob Bryson, der nach nur 33 Sekunden traf, hielt Buffalo das Spiel zunächst offen.

Im zweiten Durchgang aber kassierte das Team innerhalb von lediglich zwölf Minuten vier Gegentore.