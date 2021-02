Draisaitl gewinnt auch zweites Duell mit Stützle - beide Deutschen treffen

Eishockey-Topstar Leon Draisaitl (25) hat auch das zweite deutsche Duell mit Ausnahmetalent Tim Stützle (19) in der NHL für sich entschieden - und erneut trugen sich beide in die Scorerliste ein. Draisaitls Edmonton Oilers gewannen am Dienstagabend gegen Stützles Ottawa Senators mit 4:2 und fuhren damit den dritten Sieg in Serie ein.

Zwei Tage zuvor hatten sich die Oilers mit 8:5 durchgesetzt, Draisaitl war mit sechs Assists dabei das erste Sechs-Punkte-Spiel seiner NHL-Karriere gelungen. Etwas sparsamer war Deutschlands Sportler des Jahres am Dienstag, sein Treffer zum 3:0 schon im ersten Drittel blieb der einzige Scorerpunkt.

In der ligaweiten Bestenliste, die er nach der vergangenen Saison angeführt hatte, bleibt Draisaitl mit 22 Zählern (7 Tore, 15 Vorlagen) Zweiter hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid (24). Auch Edmontons deutscher Neuzugang Dominik Kahun stand knapp 17 Minuten auf dem Eis und blieb dabei ohne Torbeteiligung.

Jungstar Stützle erzielte kurz vor der Schlusssirene den Endstand für Ottawa, im siebten Spiel in der stärksten Liga der Welt gelang ihm damit bereits der dritte Treffer. Die Senators tun sich allerdings weiter schwer und sind mit nur einem Sieg aus zehn Spielen abgeschlagenes Schlusslicht der Kanada-Division. Die Oilers arbeiten sich dagegen vor, nach holprigem Start gelang der sechste Sieg (12 Spiele).