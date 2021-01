NHL: Leon Draisaitl führt Edmonton Oilers zum ersten Saisonsieg

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat seine Edmonton Oilers zum ersten Saisonsieg in der NHL geführt. Der letztjährige MVP erzielte beim 5:2 gegen die Vancouver Canucks vier Assists, sein Teamkollege Connor McDavid schaffte den ersten Hattrick der neuen Saison.

Draisaitls Sturmpartner Dominik Kahun spielte unauffällig, stand aber über elf Minuten auf dem Eis. Das erste Spiel gegen die Canucks hatte Edmonton 3:5 verloren.

Draisaitl träumt in der nordamerikanischen Profiliga vom Gewinn des Stanley Cups, nachdem in der Vorsaison bereits frühzeitig Schluss war. "Natürlich ist es unser Ziel, am Ende ganz oben zu stehen", hatte er zuletzt im SID-Interview gesagt. Deutschlands Sportler des Jahres erhält dabei Unterstützung von seinem Kumpel Kahun, der von den Buffalo Sabres verpflichtet wurde.