NFL News und Gerüchte: Azeez Al-Shaair entschuldigt sich für Attacke gegen Trevor Lawrence - Hiobsbotschaften für 49ers reißen nicht ab

NFL, News: Saisonaus für Christian McCaffrey

Die San Francisco 49ers haben zwei weitere Verletzungen zu beklagen. Der Super-Bowl-Teilnehmer der Vorsaison, der mit einer Bilanz von 5-7 kaum noch Chancen auf eine Playoff-Teilnahme hat, wird in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr auf Running Back Christian McCaffrey zurückgreifen können. Wie befürchtet gab Head Coach Kyle Shanahan bekannt, dass sich der 28-Jährige gegen die Buffalo Bills (10:35) am hinteren Kreuzband im rechten Knie verletzt hat und rund sechs Wochen fehlen wird. Damit könnte er theoretisch in den Playoffs zurückkehren - wenn sein Team so weit kommt.

Eine Operation ist immerhin nicht nötig. "Das war ein richtig frustrierendes Jahr für ihn", sagte Shanahan. "Aber er wird nächstes Jahr stärker zurückkehren." McCaffrey hatte die erste Saisonhälfte aufgrund von Achillessehnenproblemen verpasst.

Sein Backup wird wohl ebenfalls auf der Injured-Reserve-Liste landen und damit mindestens vier Wochen ausfallen: Jordan Mason hat sich eine Verstauchung des oberen Sprunggelenks zugezogen. Erster Running Back ist bei den Niners nun Rookie Isaac Guerendo. Am Sonntag geht es gegen die Chicago Bears.