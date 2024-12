NFL Erkenntnisse: Erst MVP, dann Titel - dann Hochzeit? Josh Allen ist der König der Welt

© getty

NFL, Week 13 - Erkenntnis: Josh Allen ist der König der Welt

Wer wäre in diesen Tagen nicht gern Josh Allen? Vor zwei Wochen beendete der 28 Jahre alte Bills-Quarterback die Siegesserie der Kansas City Chiefs mit einem sensationellen Run höchstpersönlich selbst und zeigte, dass mit den Bills in dieser Saison zu rechnen ist. Am Sonntag zeigte er den San Francisco 49ers die Grenzen auf und schrieb dabei Geschichte: Als erster QB überhaupt schaffte er in einem Spiel einen Passing und Rushing Touchdown - und fing dazu noch einen Touchdown-Pass. Zumindest wird er in der Statistik so ausgewiesen. Überragend, wie er den Ball von Amari Cooper übernahm und damit in die Endzone stürzte. Da staunte sogar Patrick Mahomes am Bildschirm: "Das war der Hammer!"

Ach ja, und in der Bye Week zwischen den beiden Heldentaten machte er seiner Freundin, der Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld, mal eben einen Heiratsantrag.

Es stimmt also sportlich wie privat bei Allen, der in dieser Saison starke Zahlen auflegt: 2.691 Passing Yards bei 20 Touchdowns und nur fünf Interceptions, dazu schon sechs Rushing Touchdowns bei weiteren 334 Yards Raumgewinn. Die vielen Turnover des Vorjahres hat er abgestellt, als Führungsspieler ist er noch einmal gewachsen. Viele Experten hatten den Bills angesichts eines personellen Aderlasses einen Absturz in dieser Saison prophezeit, aber Allen braucht offenbar nicht viel, damit die Offense schnurrt wie ein Kätzchen: In den letzten sechs Spielen machte Buffalo immer mindestens 30 Punkte.

Der Lohn für Allen: Bei den Buchmachern ist er derzeit Favorit auf seinen ersten MVP-Award. Er hat die Statistiken, er hat die Highlights, er spielt konstanter als etwa ein Lamar Jackson und hat mit seinem Team auch noch die bessere Bilanz. Und er hat das Narrativ, sein Team aktuell fast im Alleingang zu tragen.

Als Division-Sieger der schwachen NFC East - zum fünften Mal in Folge - sind die Bills vorzeitig für die Playoffs qualifiziert. Aber noch sind nicht alle Ziele erreicht. "Wir jagen den One-Seed. Dafür müssen wir von Woche zu Woche stärker werden." Noch hat man die Chiefs (11-1) nicht eingeholt, aber sollte das gelingen, wäre Allen der MVP-Award wohl kaum noch zu nehmen.

Es fehlt dann nur noch ein großer Triumph in den Playoffs, am besten gegen Mahomes und den Titelverteidiger. Noch steht Allens Bilanz in der Postseason bei 5-5, drei Niederlagen setzte es gegen Kansas City. Wendet sich in dieser Saison endlich das Blatt?